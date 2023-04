José Mourinho ha deciso di mandare in panchine Paulo Dybala nella sfida di questa sera tra Atalanta e Roma: sabato c’è il Milan

Importante scelta di formazione di José Mourinho per la sfida di questa sera tra Atalanta e Roma. Lo Special One ha infatti mandato in panchina Paulo Dybala.

La scelta sembra essere precauzionale: sabato c’è la sfida al Milan.