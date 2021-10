Atalanta Milan, Pioli sceglie Kessié con Tonali: Bennacer in panchina

Atalanta Milan, Pioli sceglie Kessié nonostante le voci della vigilia: l’ivoriano farà coppia con Tonali. Bennacer in panchina

Stefano Pioli sceglie Frank Kessié. Il centrocampista ivoriano, che secondo le indiscrezioni della vigilia sarebbe dovuto partire dalla panchina, partirà titolare al fianco di Sandro Tonali cercando di riscattare la pesante espulsione subita contro l’Atletico Madrid.

BENNACER VA IN PANCHINA – Ad accomodarsi in panchina sarà Ismael Bennacer, autore di una grandissima prova in Champions e probabilmente bisognoso di un pò di riposo.