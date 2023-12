Atalanta Milan: tutti i centrocampisti a disposizione di Pioli, le possibili scelte

Sabato il Milan affronterà l’Atalanta. In vista del match per la prima volta in stagione Pioli avrà tutti i centrocampisti a disposizione

Premesso che con ogni probabilità in Champions League contro il Newcastle di vedrà il trio Loftus-Reijnders-Musah a Bergamo le scelte dovrebbero essere diverse:

come riportato da la Gazzetta dello Sport ad affiancare Reijnders sarà uno tra Adli, Pobega e lo stesso Musah (Krunic, sempre più attratto dalle sirene turche per gennaio, è scivolato indietro).