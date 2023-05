Atalanta Milan Primavera 0-1: rossoneri in vantaggio con il gol di El Hilali. Grande recupero palla dei rossoneri nell’area di rigore atalantina

Il Milan Primavera, in campo in casa dell’Atalanta per il recupero della 28esima giornata di campionato, è passata in vantaggio al 14′ minuto grazie al gol di El Hilali.

Recupero palla dei calciatori rossoneri nell’area di rigore atalantina, palla che termina sui piedi di El Hilali, che da pochi passi dalla porta non sbaglia e porta i rossoneri in vantaggio.