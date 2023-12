Atalanta Milan, occhi su De Keteleare: il titolo di Tuttosport sul belga

In occasione di Atalanta Milan di stasera, tutti gli occhi saranno su Charles De Ketelaere: grande ex della sfida. Il titolo di Tuttosport

Inutile nascondersi, l’uomo più atteso di Atalanta Milan sarà Charles De Ketelaere. Acquistato solo 1 anno fa dai rossoneri per circa 35 milioni, è stato l’assoluto flop della scorsa stagione, nella quale ha fornito un solo assist e realizzato zero gol. Adesso il trasferimento alla Dea, con la quale aveva iniziato bene, prima di avere un calo dovuto ad una serie di infortuni e duna posizione in campo non del tutto chiara.

Nel match di oggi valevole per il quindicesimo turno del campionato di Serie A ed in programma per le 18:00, tutti gli occhi saranno sul belga, grande ex della partita. Tuttosport titola così: «Allarme Pioli: ‘Milan, attento a De Ketelaere’», rimarcando le dichiarazioni del tecnico rossonero nella conferenza stampa di ieri.