Asensio-Milan è il regalo di Investcorp ai tifosi? Lo scenario e le difficoltà del possibile colpo dal Real Madrid

Come scrive Tuttosport il Milan resta alla finestra davanti ai tentennamenti di Marco Asensio a firmare il rinnovo col Real Madrid. Il giocatore sta passando alla Gestifute di Jorge Mendes che poi prenderebbe in mano la trattativa coi Blancos.

Non è un mistero che il profilo dello spagnolo sia quello che stuzzica maggiormente Maldini e Massara per il ruolo di attaccante esterno destro e anche per Investcorp sarebbe un bel biglietto da visita per i tifosi.

Come riporta invece La Gazzetta dello Sport Asensio guadagna già 6 milioni netti e punta a migliorare il suo stipendio: difficile credere, però, che i dirigenti milanisti assecondino queste sue aspettative. Tuttavia è presto per trarre conclusioni sulla strategia all’orizzonte. Le ambizioni aumentano: perciò sarà indispensabile concordare i prossimi passi.