Arrivabene polemico: «Il parametro zero va bene per Donnarumma ma non per Dybala?». Le dichiarazioni dell’ad della Juventus

Nuove dichiarazioni di Maurizio Arrivabene al Corriere dello Sport. L’ad della Juventus torna sul mancato rinnovo di Paulo Dybala tirando in ballo la vicenda Donnarumma.

Le sue parole: «Il tema del parametro zero, poi, è svolto da alcuni con sospetta e fuorviante sufficienza . Per dire, non vale per Donnarumma, ma vale per Dybala? Parametro zero significa che il costo del giocatore è stato interamente ammortizzato!».