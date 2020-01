Arnault-Milan nuova smentita: «Adoro il Milan, ma non siamo interessati»

Nuova smentita da parte di Arnault in conferenza stampa al termine del consiglio di amministrazione del gruppo LVMH

Al termine del consiglio di amministrazione del gruppo LVMH è intervenuto in conferenza stampa Arnault che ha nuovamente smentito un eventuale interesse ad acquisire il Milan. L’imprenditore francese ribadisce nuovamente che il suo interesse per il Milan è più questione di sport che di affari. Ecco le sue parole: «Non so da dove provenga questa voce. Adoro il Milan, ma ripeto ancora una volta che non ci interessa affatto».

Le voci su un possibile passaggio di proprietà vanno avanti ormai da qualche mese, ma è strano che finora non ci stato nessun movimento rilevante in senso economico. Il gruppo LVMH è molto potente e non farebbe fatica ad acquisire il Milan. La potenza francese aveva acquisito Tiffany & Co in soli due mesi, affare da più di due miliardi di euro.