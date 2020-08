Ariedo Braida: «Nessuno del Milan mi ha contattato»

Lo storico ex dirigente rossonero, smentisce le ipotesi di un suo possibile ritorno al Milan dopo aver chiuso la sua avventura a Barcellona

Per diverse settimane si è vociferato di un possibile ritorno al Milan per Ariedo Braida; lo storico dirigente dell’epoca Berlusconi, infatti, ha chiuso la sua esperienza al Barcellona ed era parso in procinto di ritornare ‘a casa’.

Ma è lo stesso Braida che, intervistato da L’Eco di Bergamo, ha smentito l’indiscrezione: «Nessuno del Milan mi ha contattato. Dopo Barcellona, dovevo andare in Turchia ma alla fine non se n’è fatto niente. Monza? A Berlusconi e Galliani devo tutto ma so che hanno già competenze tali da non avere bisogno di me».