Argentina Francia, oggi la finale: Theo e Giroud per alzare la coppa

Oggi la finale dei Mondiali in Qatar tra l’Argentina di Messi e la Francia rossonera di Theo Hernandez e Olivier Giroud

Oggi si concludono in bellezza questi Mondiali in Qatar. L’Argentina e la Francia si giocano la coppa in una finale dal sapore storico e leggendario. Il coronamento della Last Dance di Messi o il bis di Mbappé?

Una finale anche a tinte rossonere, con la presenza certa in campo di Theo Hernandez. In dubbio invece Olivier Giroud dopo qualche problema fisico nella giornata di ieri. Calcio d’inizio alle 16:00 ora italiana, match visibile su Rai 1.