Arbitri UEFA: chiesta maggiore chiarezza sui falli di mano

La Uefa ha richiesto in un incontro maggiore chiarezza per l’assegnazione dei falli di mano. Tutti i dettagli in merito

Il Football Board UEFA si è riunito oggi alla Casa del Calcio Europeo di Nyon per discutere di questioni arbitrali come il Var e i falli di mano in vista della prossima stagione delle coppe europee.

COMUNICATO – 1)Nelle linee guida per la prossima stagione, il Board raccomanda che la UEFA chiarisca che nessun giocatore deve essere sanzionato con un fallo di mano se la traiettoria del pallone è stata precedentemente deviata dal suo corpo, in particolare quando il pallone non è indirizzato verso la porta.

2)Sulla base della stessa raccomandazione, il Board suggerisce che non ogni fallo di mano su un tiro in porta debba comportare automaticamente un’ammonizione, come previsto dalle attuali linee guida.

3)Il Board incoraggia gli arbitri ad essere più decisi nell’ammonire i giocatori che mostrano un comportamento antisportivo, specialmente quando tentano di ingannare l’arbitro fingendo un infortunio o fingendo di aver subito un fallo.

4)La UEFA è intenzionata a richiedere all’IFAB una modifica della Regola 12, che prevede l’espulsione di un giocatore per aver negato alla squadra avversaria una rete o un’evidente occasione da gol con un fallo di mano. Il Board ritiene che un giocatore debba essere espulso solo se tocca deliberatamente e intenzionalmente il pallone con la mano/il braccio. In caso di altre tipologie di fallo di mano, il giocatore dovrebbe essere solo ammonito.