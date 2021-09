Aquilani: «Passare dal Brescia al Milan non è facile, vi spiego»

Alberto Aquilani ha concesso una lunga intervista soffermandosi sul Milan. Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Alberto Aquilani, ex centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport

SU TONALI – «Sandro era già uno del quale si diceva un gran bene a Brescia. Sono stati bravi a dargli fiducia, a non buttarlo via e a credere in lui dopo un anno di adattamento. Passare dal Brescia al Milan non è facile, specialmente se hai già delle pressioni addosso. Ha personalità, sta bene ed è in fiducia: giocare ad Anfield sarà importante perché si dovrà abituare a questo livello».