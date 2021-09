Aquilani: «Infortunio Ibrahimovic? E’ un problema ma vi dico»

Alberto Aquilani ha concesso una lunga intervista soffermandosi sul Milan. Le parole dell’ex centrocampista rossonero

Alberto Aquilani, ex centrocampista del Milan, ha concesso una lunga intervista a Tuttosport:

INFORTUNIO IBRAHIMOVIC – «È ovvio che perdere un giocatore come Ibrahimovic sia sempre un problema. Dispiace, però credo che il Milan sia organizzato e attrezzato per sopperire alla sua assenza. Zlatan è comunque un giocatore ancora decisivo e averlo o no fa la differenza. Ibra si infortunò anche nella rifinitura della sfida contro il Barcellona nel settembre 2011. In quell’occasione gli altri giocatori si presero delle responsabilità in più e conquistammo un pareggio grazie a una rete di Thiago Silva. Un bel ricordo per me».