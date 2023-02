Aouar Milan: colpo sfumato? Ok ad un club spagnolo

Niente Italia per Houssem Aouar nonostante l’interesse di molti club, tra cui il Milan: il francese ha dato l’ok al trasferimento in Liga

Houssem Aouar pronto a volare in Spagna. Il francese, che andrà in scadenza di contratto con il Lione, avrebbe raggiunto un accordo per il suo trasferimento al Betis.

Come riferito dalla stampa spagnola, il giocatore ha preferito l’avventura in Liga ad un possibile passaggio in Italia, dove nelle ultime sessioni di mercato era stato accostato a Milan e Roma.