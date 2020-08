Antonio Conte vicino all’addio all’Inter: Max Allegri pronto

Dopo la sconfitta in finale di Europa League, le parole di Antonio Conte suonano come un addio e Allegri sarebbe pronto per succedergli

«Sono grato all’Inter per l’opportunità che mi ha concesso di allenare questo club ma io non torno indietro; nei prossimi giorni valuteremo ma ci sono delle cose che non vanno bene», questo uno stralcio delle nette dichiarazioni rilasciate a Sky Sport nell’immediato dopopartita della finale persa contro il Siviglia per 3-2 dal tecnico dei nerazzurri Antonio Conte.

Parole che suonano come un addio anticipato al club nerazzurro. Stando a quanto riporta Sport Mediaset, l’Inter avrebbe già presente chi potrebbe sostituire Conte; si tratterebbe di Max Allegri che dunque ripeterebbe lo stesso percorso già intrapreso nel 2014 con la Juventus.