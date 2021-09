Conte: «Il Milan ha mantenuto la propria identità, farà strada»

Conte ha elogiato la prestazione del Milan di Pioli: i rossoneri sono riusciti a mantenere la propria identità nonostante le difficoltà

Antonio Conte, intervenuto nel post partita di Liverpool-Milan negli studi di Sky Sport, ha elogiato la prestazione degli uomini di Pioli:

«Credo che il Milan sia tornato in Champions con la peggiore partita che potesse trovare, nonostante l’inizio terribile sono riusciti, mantenendo la propria identità e le proprie certezze, a stare in partita e a passare in vantaggio. Il goal ad inizio secondo tempo ha riacceso lo stadio. Ci sono molti debuttanti nel Milan e credo che ci debba essere un percorso che i rossoneri hanno cominciato nella maniera giusta. Possono togliersi grandi soddisfazioni in futuro».