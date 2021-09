Cassano: «Olivier Giroud ha un pregio molto importante»

Cassano ha elogiato il bomber del Milan Olivier Giroud, attaccante in grado di giocare per la squadra anche senza segnare

Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha elogiato il nuovo attaccante del Milan, Olivier Giroud:

«La Francia quest’anno agli Europei aveva uno degli attaccanti più forti al mondo, cioè Benzema: 4 partite e 4 gol. Nel 2018 aveva Giroud in attacco che non segnò, ma vinsero il Mondiale. C’è una differenza fra Giroud e Immobile, perché Immobile ha paura e non sa giocare a calcio, mentre il francese quando gli dai palla te la tiene e la gioca».