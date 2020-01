Antonee Robinson: è lui il sostituto di Rodriguez, ma c’è un problema

Il Milan ha scelto, sarà Antonee Robinson il sotituto di Ricardo Rodriguez, ma solo se si sblocca l’affare con il Fenerbache

Mancano 10 giorni alla fine del mercato e tra le cose da sistemare per il Milan, c’è da trovare il sostituto di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero dovrebbe lasciare Milano per il Fenerbache, dovrebbe perchè l’operazione con il club è fatta e definita, ma nella giornata di ieri la federazione turca ha bloccato l’affare momentaneamente per problemi di FFP.

La situazione potrebbe sbloccarsi entro la prossima settimana e il sostituto è stato individuato in Antonee Robinson, statunitense nato in Inghilterra e calciatore del Wigan. In questa stagione Robinson è sceso in campo 28 volte e ha segnato anche un gol. L’operazione non ha costi eccessivi perchè il cartellino del 22 enne vale circa 3 milioni di euro.