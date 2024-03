Anselmino Milan: idea a sorpresa per la difesa del futuro! TUTTI i dettagli e le ultimissime sul mercato rossonero

Spunta un nome a sorpresa per la difesa del Milan del futuro: si tratta di Aaron Anselmino, centrale classe 2005 che si sta mettendo in mostra in Argentina con la maglia del Boca Juniors.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il suo nome sarebbe entrato prepotentemente nei radar di mercato rossoneri. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro e sulle sue tracce ci sono anche altri club (Manchester United, Benfica ed Everton).