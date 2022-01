Andressa: «Milan? Non sempre vince la squadra migliore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andressa, calciatrice della Roma Femminile, ha commentato sui social la sconfitta di ieri contro il Milan, in Supercoppa

Andressa, calciatrice della Roma Femminile, ha commentato sui social la sconfitta di ieri contro il Milan, in Supercoppa:

«Per il calcio si rinuncia a un sacco di cose e quando il risultato non arriva è frustrante e doloroso, Non sempre è la squadra migliore a vincere, servono tanti altri fattori che in questa partita ci sono mancati. È una sconfitta difficile da accettare, ma domani è un altro giorno per rialzarsi e lavorare perché abbiamo ancora i nostri obiettivi in Serie A e Coppa Italia e cercheremo di fare del nostro meglio. Grazie a tutti i tifosi romanisti che ci hanno seguito e sostenuto. Noi siamo la Roma!».