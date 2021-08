Andrea Belotti e il contratto in scadenza: le ultime novità da Torino

Andrea Belotti, obiettivo del mercato del Milan da diverse stagioni, starebbe discutendo i termini del rinnovo contrattuale col Torino

La soluzione al rebus a forti tinte granata riguardante il futuro di Andrea Belotti, capitano e bandiera del club di Cairo, potrebbe risolversi in questi giorni con il rinnovo di contratto dell’attaccante di Calcinate con il club proprietario del suo cartellino sino al prossimo giugno.

L’ultima proposta pervenuta all’entourage dell’attaccante della Nazionale, stimata in circa 3,3 milioni di euro, si potrebbe rivelare nuovamente decisiva per ridipingere di granata le piume del Gallo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’unico dibattito ancora in essere riguarda la clausola rescissoria con la quale un club potrebbe strappare Belotti da Torino: la richiesta degli agenti del calciatore è stimata in 25 milioni, mentre la dirigenza granata intende fissarla sui 40 milioni di euro. Il calciatore è stato accostato per diverso tempo al Milan.