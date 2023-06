Abodi ricorda Mihajlovic e Vialli: le sue dichiarazioni

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato delle figure di Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic, ex Milan: il suo ricordo

Andrea Abodi, Ministro dello Sport, ha parlato in un'intervista a "Timeline" su Rai 3 della Serie A.

PAROLE – «Rispetto è una parola piena di significati. Noi in campo dobbiamo essere i primi interpreti del rispetto, ci vuole responsabilizzazione. C’è chi dice che non bisogna essere ipocriti dato che queste cose fanno parte della società. Io non mi arrendo all’idea che la società peggiori. Vialli e Mihajlovic? Lasciano l’esempio di due grandi atleti, due grandi persone che hanno lottato con grande dignità. Io so di cosa si tratta. Mi auguro che il ricordo di questi grandi campioni possa essere vivo e interpretato, affinché non siano solo nostalgie».