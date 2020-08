André Silva verso il prolungamento del prestito all’Eintracht Francoforte

Il futuro di André Silva pare essere quello di restare almeno un altro anno in Germania all’Eintracht Francoforte: i due club sono al lavoro

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sia il Milan che l’Eintracht Francoforte stiano discutendo in queste ore in merito al prolungamento del prestito di Rebic in rossonero e soprattutto di André Silva in Germania.

L’attaccante portoghese sarebbe felicissimo e avrebbe trovato finalmente la sua dimensione ideale. Per questi motivi spingerebbe fortemente verso il prolungamento del prestito sino al 2023.