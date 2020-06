André Silva ha voluto commentare il suo percorso e l’avventura all’Eintracht Francoforte dall’inizio di stagione ad oggi

Ecco le parole di André Silva attraverso il canale ufficiale dell’Eintracht Francoforte al termine del match vinto contro l’Herta Berlino e il suo percorso di crescita in Germania dall’inizio di stagione ad oggi.

«Sto migliorando sia fisicamente che mentalmente. Contro l’Herta Berlino sono entrato nel secondo tempo pensando a cosa avrei potuto fare per poter aiutare la squadra. Eravamo in fiducia per via dell’uomo in più e abbiamo ottenuto una bella vittoria. Sto migliorando grazie al duro lavoro»