Andrè Silva è un destino che può incrociare ancora il rossonero

Andrè Silva, un potenziale ancora inesploso potrebbe rivestire di rossonero. E intanto si filma mentre fa i numeri sui Social

Andrè Silva, un potenziale non ancora esploso, comprato dal Milan per 40 milioni nel 2017 dal Porto, non è mai riuscito a dimostrare il suo vero valore. Sempre in prestito, prima a Siviglia e attualmente a Francoforte e un destino che potrebbe farlo tornare a vestire la maglia rossonera per provare a fare un ultimo tentativo con un Ibrahimovic in più che potrebbe sicuramente aiutarlo in fatto di esperienza.

L’ipotesi del ritorno è legata alla cessione di Piatek. Questa libererebbe il posto di vice Ibrahimovic e, rescindendo i contratti di prestito con l’Eintracht, il portoghese potrebbe tornare a Milano e Rebic, mai entrato nelle grazie di Giampaolo e adesso di Pioli, rientrerebbe in Germania.

Intanto, Andrè Silva si diverte sui social e mostra le sue grandi qualità tecniche con un numero pazzesco!