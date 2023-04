Ancelotti: «Sarebbe bello incontrare il Milan in finale, ma…». Parole del tecnico del Real Madrid dopo il passaggio del turno di Champions

Intervistato dai microfoni di Mediaset, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato di Napoli Milan:

LE PAROLE – «Un grande traguardo raggiunto dal Milan, anche se bisogna fare i complimenti al Napoli che ha fatto una stagione straordinaria, lo Scudetto sarà suo con grande merito. L’ideale sarebbe incontrare il Milan in finale ma c’è ancora una strada lunga. La storia in questo tipo di competizione conta, non è un caso che Milan e Real siano le squadre con più successo in Champions».