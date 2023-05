Ancelotti: «Non parlo dell’ipotesi ct del Brasile, perché…». L’ex tecnico rossonero ha parlato del suo futuro

L’ex allenatore rossonero e attuale allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha parlato della possibilità di diventare nuovo ct del Brasile.

Ecco le sue parole, riportate da ANSA: «Del mio futuro e dell’ipotesi Brasile non parlo: dico solo che è una fesseria che esiste una data limite per rispondere alla Selecao, perché io non ho parlato con nessuno»