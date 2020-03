Ancelotti e la ripresa degli allenamenti: un aneddoto tanto caro al suo Milan

Carlo Ancelotti è tornato sulla questione ripresa allenamenti e lo ha fatto ispirandosi ad un aneddoto riguardante il suo Milan del 2006

Nella lunga intervista concessa al Corriere dello Sport in edicola stamane, l’ex allenatore rossonero Carlo Ancelotti, oggi all’Everton ha raccontato un aneddoto per affrontare la questione riguardante la ripresa della preparazione di gran lunga anticipata nelle tempistiche per far fronte alla ripresa (al momento solamente ipotetica) del campionato.

Dopo averla definita «una barzelletta,quella della preparazione è un falso mito», l’ex allenatore rossonero ha raccontanto un precedente targato 2006, anno in cui scoppiò l’emergenza calciopoli in Italia. Le sue dichiarazioni: «Ricordo che nel 2006, il Milan uscì inizialmente dai primi quattro posti e quindi dall’Europa, d’un tratto per non far retrocedere la Lazio

ci venne tolta una parte della penalizzazione e fummo costretti a fare i preliminari di Champions. Dovetti telefonare ai ragazzi che erano in vacanza perchè quattro giorni dopo avremmo dovuto affrontare la Stella Rossa. Cafù rientrò dal Brasile ventiquattr’ore prima e giocò 90 minuti…» Il resto, è storia.