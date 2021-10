Ancelotti: «Clasico speciale come Inter Milan»

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato della sfida contro il Barcellona di questa settimana, paragonandolo al Derby

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, l’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha presentato il Clasico contro il Barcellona paragonandolo a sfide come quelle dei derby di Milano. Ecco le sue parole:

«Sono partite speciali. In ogni paese ci sono partite speciali come Inter-Milan, Chelsea-Tottenham, Bayern-Dortmund. È una partita speciale per la Spagna e il Clasico è la più importante per tutti i tifosi. Non è una partita normale e il mio modo di prepararla è con la massima calma e la massima concentrazione. La squadra è concentrata. Non abbiamo avuto un momento fantastico, ma vedo i giocatori con una buona concentrazione e motivazione per allenarsi ogni giorno. Contro lo Shakhtar Donetsk è stata la nostra miglior partita, abbiamo fatto molto bene e dobbiamo continuare su questa linea».