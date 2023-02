Ancelotti: «Asensio? Non so se resterà, non mi importa molto»

Carlo Ancelotti parla così di Marco Asensio, giocatore in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno

Carlo Ancelotti ha parlato del futuro di Marco Asensio. L’esterno del Real Madrid è in scadenza di contratto il prossimo giugno ed è un obiettivo di mercato del Milan. Le parole del tecnico dei Blancos in conferenza stampa.

«Lo vedo bene, non so se resterà qui oppure no. Può essere che rimanga oppure che se ne vada, non lo so e non mi importa molto. Abbiamo una sfida molto importante in questa stagione, quindi quello che mi interessa è che stia dando il suo contributo, come ha fatto l’anno scorso. Spero che continui così, poi il club prenderà la decisione più giusta.»