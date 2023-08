Amichevoli Milan, il retroscena raccontato da Sky Sport 24: «Ecco perchè Pioli ne ha volute altre quattro oltre la tournée»

Il Milan ha programmato altre quattro amichevoli prima dell’inizio ufficiale della nuova stagione. I rossoneri affronteranno Monza, Trento, Étoile du Sahel e Novara.

Come riportato da Sky Sport, Pioli ha voluto altre quattro amichevoli oltre alla tournée negli Stati Uniti per provare tutti i giocatori e dare a tutti il ritmo partita. In caso contrario avrebbe dovuto utilizzarli solo per un tempo. Da qui l’idea delle quattro partite.