Amerini: «Vlahovic come Batistuta? Lui giocava contro Nesta e Cannavaro»

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato di Dusan Vlahovic, paragonandolo a Batistuta. Le sue parole

Intervistato da TMW. Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, ha fatto un confronto tra Dusan Vlahovic e Batistuta. Le sue dichiarazioni.

VLAHOVIC E BATISTUTA – «Ero uno che aveva dubbi sul primo Vlahovic, che faceva vedere potenzialità ma anche qualche difetto. Poi però ha fatto miglioramenti incredibili. Oggi non è possibile paragonarlo al miglior Bati anche perchè in quegli anni si confrontava con Nesta, Cannavaro, Thuram e segnava comunque con regolarità. Non è mai facile fare confronti: era più difficile il periodo in cui giocava Bati, però Vlahovic, vista la giovane età, può avvicinarsi a lui in due-tre anni e da parte sua sarà fondamentale non sbagliare la scelta».