Ambrosini sicuro: «Il Milan può arrivare fino in fondo in Europa League. Pioli…». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Massimo Ambrosini ha parlato ai microfoni di Gazzetta.it dell’attuale situazione del Milan. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

PIOLI – «Classifica alla mano il Milan è in linea con quello che è l’obiettivo minimo. Sull’allenatore non penso siamo arrivati al punto di non ritorno, di rottura. Certo, è preoccupante vedere come la squadra cada con questa continuità. A questo va aggiunta l’aspettativa di una proprietà che ha speso tanto sul mercato».

INFORTUNI – «Beh, vorrei ricordare che MilanLab nacque per avere uno strumento in grado di fornire prevenzione. Ma ora come ora è impossibile dare spiegazioni per chi non vive tutti i giorni a Milanello. Certo, c’è qualcosa che evidentemente non funziona e che merita delle riflessioni».

EUROPA LEAGUE – «Il Milan può arrivare fino in fondo? Assolutamente sì».