Ambrosini: «Maignan è tra i più forti. Su De Ketelaere…». Le parole del commentatore televisivo ed ex rossonero

Ecco le parole di Massimo Ambrosini, presente negli studi di DAZN, sul turn over del Milan:

MAIGNAN – «Non ce ne sono più forti di Maignan in questo momento. Impiegato poche volte ma sempre decisivo. La fase difensiva è migliorata perché è aumentato il possesso del gioco e in questo Maignan è stato fondamentale»

CDK – «De Ketelaere? Ci auguriamo che per lui sia la svolta. Nella testa di questi ragazzi, loro devono andare sopra tutto. CI sono degli alibi, ma loro giocano nel Milan e giocano contro una squadra che fa giocare. Zero alibi, devono andare dentro e far bene»