Alvino sulla corsa Champions: «Il Milan resta tra i favoriti per l’Europa»

Alvino, noto giornalista e telecronista vicino alle vicende partenopee, ha analizzato l’infuocata lotta per un posto nella massima competizione europea

Il campionato di Serie A entra nel vivo e la bagarre per l’accesso alla prossima Champions League si fa sempre più serrata. In un momento cruciale della stagione, le parole di Carlo Alvino, esperto comunicatore campano, hanno acceso il dibattito mediatico. Nonostante il focus principale rimanga la risalita del Napoli di Antonio Conte — tecnico grintoso e maniacale nella cura dei dettagli — il giornalista ha riservato un’analisi importante per il Milan di Massimiliano Allegri.

Secondo quanto riportato durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero, il club di via Aldo Rossi gode ancora di un credito importante nelle gerarchie per l’Europa. In una corsa che vede coinvolte anche la Roma e il Napoli, la continuità sarà l’ago della bilancia. Il calendario, infatti, inizierà a pesare, soprattutto per chi dovrà affrontare scontri diretti come quello tra i giallorossi e la Juventus, la “Vecchia Signora” del calcio italiano.

Le dichiarazioni di Carlo Alvino

Di seguito, le parole rilasciate dal giornalista ai microfoni di Televomero:

CORSA CHAMPIONS – «Dopo Bergamo, per il Napoli il calendario sarà più abbordabile. Ci sarà il Verona in trasferta, mentre la Roma giocherà contro la Juventus. Però sappiamo che il Napoli in questa stagione ha perso punti contro squadre sulla carta più deboli. La lotta Champions è molto interessante, che vede comunque Napoli e Milan favorite, mi auguro sicuramente la Roma al posto della Juventus».