Alvarez Milan: il vicepresidente del River Plate svela il futuro del giocatore

Alvarez Milan: il vicepresidente del River Plate esce allo scoperto. Ultime notizie legate al futuro dell’attaccante

Il vicepresidente del River Plate, Jorge Brito, ha parlato prima del match contro il Rosario Central di Julian Alvarez, obiettivo del Milan e non solo. Le sue parole a TNT Sports.

ALVAREZ – «Ha ancora molto da dare alla squadra: per questo motivo vogliamo rinnovare il suo contratto. Siamo consapevoli del momento che sta attraversando ma non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale per lui. È un giocatore appetibile per i top club. Julian ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare».