Alvarez Milan, parla l'agente: «Può giocare con Ibrahimovic ma il Milan...»

Alvarez Milan: l’attaccante argentino è uno dei tanti nomi sul taccuino dei rossoneri. L’agente ha parlato del suo futuro. Ecco le sue parole

Julian Alvarez è il nome che sta stregando alcuni top club europei tra cui Milan e Inter. L’attaccante del River Plate è risultato decisivo nel Superclasico contro il Boca Juniors, segnando una doppietta. Sul suo futuro è intervenuto l’agente Ferndando Hidalgo, che ha parlato ai microfoni di Inter News:

«Non so se Inter o Milan sono interessate, non mi hanno ancora chiamato. Alvarez ha caratteristiche simili a Diego Milito: può giocare da prima o da seconda punta, è completo ma non è ancora al top. Ha già due anni di esperienza alle spalle con il River Plate, se le squadre europee non si affrettano rischiano di prenderlo a cifre spropositate. Se dovesse arrivare un’offerta importante la valuteremo, altrimenti sarà felice di restare qui. Lui come Lautaro? Non faccio pubblicità all’Inter, può giocare benissimo anche con Ibrahimovic, basta che arrivi un club serio».