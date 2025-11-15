Altobelli: «Scudetto? Inter e Napoli sempre favorite. Allegri e Gasperini sono delle garanzie»

Altobelli, intervistato da La Stampa, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e anche sul Milan di Massimiliano Allegri

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Tra i vari argomenti trattati c’è quello della lotta Scudetto, nella quale è coinvolto anche il Milan di Massimiliano Allegri.

L’ex calciatore ha fatto i complimenti al tecnico toscano e Gian Piero Gasperini, definendoli delle vere e proprie garanzie.

CHI VINCE IL CAMPIONATO? – «È ancora presto, vedo Inter e Napoli sempre favorite. L’Inter è la più forte: dopo anni di ristrettezze ora è pronta a investire, sta inserendo giovani di valore, Chivu è un ottimo allenatore che sta riuscendo a far sentire tutti coinvolti. Il Napoli ha un progetto serio: vincere due scudetti in tre anni non è facile. All’inizio era la squadra da battere, secondo me, ma con un punto interrogativo legato alla gestione del doppio impegno. E poi mi aspettavo di vedere bene Milan e Roma: Allegri e Gasperini sono delle garanzie».