Connect with us

HANNO DETTO

Altobelli: «Scudetto? Inter e Napoli sempre favorite. Allegri e Gasperini sono delle garanzie»

HANNO DETTO

Scaroni: «Nuovo Stadio senza aumentare i prezzi. Al vecchio Meazza riqualificheremo l'area»

HANNO DETTO

Conferenza stampa Gattuso: «9-0, difficile quasi impossibile. Ma mai dire mai»

HANNO DETTO

Reijnders: «Guarderò il derby e tiferò per il Milan. Scudetto? Spero possa arrivare presto»

HANNO DETTO

Pagliuca si sbilancia: ecco i portieri più forti al mondo secondo lui! E c'è un ex Milan

HANNO DETTO

Altobelli: «Scudetto? Inter e Napoli sempre favorite. Allegri e Gasperini sono delle garanzie»

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

Allegri

Altobelli, intervistato da La Stampa, ha detto la sua sulla corsa Scudetto e anche sul Milan di Massimiliano Allegri

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter e della Nazionale Italiana, ha rilasciato un’intervista a La Stampa. Tra i vari argomenti trattati c’è quello della lotta Scudetto, nella quale è coinvolto anche il Milan di Massimiliano Allegri.

L’ex calciatore ha fatto i complimenti al tecnico toscano e Gian Piero Gasperini, definendoli delle vere e proprie garanzie.

CHI VINCE IL CAMPIONATO? – «È ancora presto, vedo Inter e Napoli sempre favorite. L’Inter è la più forte: dopo anni di ristrettezze ora è pronta a investire, sta inserendo giovani di valore, Chivu è un ottimo allenatore che sta riuscendo a far sentire tutti coinvolti. Il Napoli ha un progetto serio: vincere due scudetti in tre anni non è facile. All’inizio era la squadra da battere, secondo me, ma con un punto interrogativo legato alla gestione del doppio impegno. E poi mi aspettavo di vedere bene Milan e Roma: Allegri e Gasperini sono delle garanzie».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.