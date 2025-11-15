Reijnders: «Guarderò il derby e tiferò per il Milan. Scudetto? Spero possa arrivare presto»

Reijnders ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, tra gli argomenti trattati derby e Scudetto

Tijjani Reijnders, ex calciatore del Milan, trasferitosi nell’ultimo calciomercato estivo al Manchester City, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset.

Il centrocampista olandese ha detto che sicuramente guarderà il derby in programma domenica 23 novembre alle ore 20:45 e ovviamente tiferà per i rossoneri. Si è detto fiducioso per la stracittadina. Inoltre ha detto la sua anche sulla lotta Scudetto.

LE PAROLE – «Sicuramente guarderò il derby: non ci sono dubbi e tiferò per il Milan, sono fiducioso che i rossoneri riusciranno a prendere i tre punti. Scudetto? La possibilità di vincere quest’anno c’è: stanno facendo un ottimo lavoro, spero davvero che la seconda stella della storia del Milan possa arrivare presto».