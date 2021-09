Altobelli: «Ecco la mia favorita per lo scudetto. Milan? Cosa ne penso»

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, ha parlato così in una lunga intervista dei nerazzurri di Simone Inzaghi

Intervistato da Gazzetta.it, l’ex attaccante dell’Inter, Alessandro Altobelli, si è espresso in merito alla questione scudetto, dicendo la sua anche sul Milan. Queste le sue parole:

STAGIONE – «Inizierà ora la stagione? Si, anche se 6 punti in classifica non fanno dispiacere e hanno dato indicazioni importanti. Mi aspetto un’Inter sempre protagonista, ma so che le rivali presto troveranno l’assetto giusto. E mi riferisco soprattutto alla Juve».

SCUDETTO – «La favorita? L’Inter. Perché ha fatto un ottimo mercato e ha mantenuto l’ossatura dello scorso anno. In fondo guardo alle altre e vedo che il Milan si è consolidato e non sarà più una sorpresa, ma rimane un gradino sotto. Mentre la Juve non ha nessuno che possa colmare il vuoto lasciato da Ronaldo. Chi li segna quei 35 gol a stagione?».