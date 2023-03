Altobelli: «Champions? L’Inter, come il Milan,…». Si parla di Europa e delle italiane rimaste nella prima coppa europea

Intervistato da Tuttosport, l’ex neroazzurro ‘Spillo’ Altobelli ha parlato di Inter e del percorso in Champions.

Ecco le sue parole: «Champions? Il Benfica non è scarso, non è una squadra facile da affrontare. L’Inter, però, come il Napoli e il Milan, ha fatto bene in Champions finora»