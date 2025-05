Allenatore Milan, Sarri spera ancora! C’è il retroscena che fa sperare il toscano. La situazione

Allenatore Milan, Maurizio Sarri spera ancora nella chiamata del club rossonero: il tecnico toscano verrebbe di corsa a Milanello

Il Milan sembra essere interessato a Maurizio Sarri come possibile allenatore per la prossima stagione. Sarri, reduce dall’esperienza con la Lazio, potrebbe essere pronto a ripartire per un progetto interessante come quello del Milan.

Sarri ha già dimostrato le sue capacità come allenatore in Italia e potrebbe essere una scelta logica per il Milan. La sua esperienza con la Lazio potrebbe essere utile per il Milan, che cerca un tecnico di alto profilo. Non ci sono ancora notizie ufficiali sul possibile ingaggio di Sarri, ma il suo nome è stato accostato al Milan come possibile candidato per la panchina rossonera. La scelta finale dipenderà anche dalla decisione del Milan riguardo al direttore sportivo, che dovrà valutare i profili più adatti per la squadra.