Allenamento Milan: squadra al lavoro dopo il giorno di riposo. Ultime

Allenamento Milan: squadra al lavoro dopo il giorno di riposo. Le ultime in casa rossonera verso il match col Monza

Dopo il giorno di riposo concesso da Pioli dopo la vittoria in Champions League contro il Newcastle nell’ultima giornata della fase a gironi, il Milan è tornato ad allenarsi.

Come riportato da Sky Sport, è in corso da pochi minuti la seduta pomeridiana in vista della sfida di domenica contro il Monza. I rossoneri, ora, possono concentrarsi solo sul campionato.