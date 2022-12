Allenamento Milan: seduta ad alta intensità

Prosegue la preparazione del Milan in vista dell’amichevole del 30 dicembre contro il PSV Eindhoven: il report dell’allenamento

Questa mattina una bella giornata di sole ha accolto a Milanello i rossoneri, i quali si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi. Presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Attivazione muscolare in palestra per poi uscire sul campo rialzato dove il gruppo ha completato il riscaldamento attraverso alcuni esercizi atletici. Dopodiché la squadra ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche, scambi in velocita e tiri in porta; il tutto utilizzando delle sagome. A seguire, fase tattica. La sessione è proseguita con nuove esercitazioni tecniche abbinate a lavoro atletico prima della consueta partitella su campo ridotto.

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.