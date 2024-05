Pochettino Milan, CLAMOROSA svolta nel futuro dell’allenatore: dirà addio al Chelsea! Le ULTIME sull’allenatore accostato ai rossoneri

Tra gli allenatori accostati alla panchina del Milan per la prossima stagione c’era anche il nome di Mauricio Pochettino. Come riportato da Fabrizio Romano, il tecnico si è separato in questi minuti col Chelsea.

PAROLE – «Mauricio Pochettino e il Chelsea si separano con effetto immediato. Chelsea e Pochettino hanno già trovato un accordo, come riporta Matt Law. Il Chelsea considererà prioritario un allenatore giovane per sostituire Pochettino».