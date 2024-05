Sarri Milan, dalla Spagna sicuri: «Proposto un triennale da questa squadra, ecco la RICHIESTA del tecnico»

Sarri Milan, dalla Spagna sicuri: «Proposto un triennale, ecco la RICHIESTA del tecnico». Le ultime sul tecnico

Novità importanti per il futuro di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio accostato al Milan per la panchina della prossima stagione. Come riportato da Máximo de la Cruz Ramírez, il Siviglia avrebbe proposto un triennale all’allenatore.

PAROLE – «Il Siviglia propone un contratto triennale con Sarri, e lui accetterebbe a condizione che venga accettato il portafoglio di trasferimenti proposto dal tecnico italiano, e arriverebbe con 6 compagni per il suo staff tecnico».