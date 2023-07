Allenamento Milan: secondo giorno di lavoro a Milanello. Il report del primo allenamento della nuova stagione

Martedì mattina a Milanello per i rossoneri, che si sono ritrovati per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento, il primo della nuova stagione dopo la “sgambata” di lunedì davanti ai tifosi. Ecco di seguito il report:

Squadra subito in campo per l’attivazione muscolare eseguita nella porzione di campo alle spalle delle porte, a seguire alcuni esercizi atletici tra gli ostacoli bassi e i coni. Terminata la prima parte del lavoro dedicata al riscaldamento, il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecnico-atletiche in circuito; la consueta partitella su campo ridotto ha chiuso l’allenamento.