Allenamento Milan, oggi il ritorno dopo i giorni di riposo: le ultime. I rossoneri tornano a Milanello in vista della trasferta per Roma

Il Milan torna ad allenarsi dopo i due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli.

Allenamento mattutino per i rossoneri, che tornano a Milanello per preparare la sfida contro la Roma, in programma sabato alle 18:00.