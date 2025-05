MN24 – Allenamento Milan, il gesto di Conceicao non passa inosservato: l’ha fatto prima della rifinitura. Tutti gli aggiornamenti

Allenamento Milan, Sergio Conceicao ha tenuto un discorso motivazionale prima della rifinitura in vista della finale di domani in Coppa Italia

Come appreso da Milannews24, il Milan ha iniziato la preparazione per la finale di Coppa Italia contro il Bologna al centro sportivo Vialli dell’Acquacetosa a Roma. L’allenatore Sergio Conceição ha focalizzato l’allenamento sugli aspetti tattici e sulle prove generali per la squadra che scenderà in campo mercoledì sera.

Prima dell’inizio della sessione di lavoro tattico, Conceição ha riunito il gruppo squadra in cerchio a centrocampo per un discorso motivazionale, sottolineando l’importanza del match per il futuro del club. Tutti i giocatori sono disponibili, tranne Bondo, mentre è stato presente anche il giovane Francesco Camarda. Zlatan Ibrahimovic e il direttore tecnico Geoffrey Moncada hanno assistito all’allenamento.