Allenamento Milan, il REPORT ODIERNO: subito in campo per la CHAMPIONS LEAGUE. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Mattina di lavoro per i rossoneri dopo la vittoria sul Lecce: il report e le immagini

Una bella giornata di sole questa mattina a Milanello dove la squadra si è ritrovata per l’allenamento odierno, il primo in preparazione dell’impegno di Champions League che vedrà il Milan impegnato a Leverkusen dove, martedì 1 ottobre alle ore 21.00, affronterà i padroni di casa del Bayer.

REPORT

Palestra e lavoro di scarico per gli undici partenti di Milan-Lecce. Subito in campo gli altri componenti della rosa, per iniziare con l’attivazione muscolare e alcuni torelli. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, seguite da una serie di sfide 3-vs-2 prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.